Jeugdige veldrijders geven het beste van zichzelf onder leiding van onder andere ex-wereldkampioenen Wellens en Vervecken Jurgen Geyselings

11 september 2019

17u08 0 Vorselaar Negen jaar nadat Zdenek Stybar als winnaar over de streep bolde in de allerlaatste Superprestige veldrit die in Vorselaar georganiseerd werd, was het vandaag de beurt aan de allerkleinsten. Onder goedkeurend oog van Vorselaarse veldritmonumenten Bart, Geert en Lucien Wellens zakten op woensdagnamiddag een negentigtal jeugdige crossers af richting de dreef in Vorselaar. Voor het zesde jaar op rij organiseerden de heren van Cyclocross Vorselaar een initiatie veldrijden voor de jeugd. De deelnemers die afzakten naar Vorselaar waren allemaal tussen drie en dertien jaar.

De Dreef en de bijhorende bossen in Vorselaar waren woensdagnamiddag het decor voor een namiddagje veldritplezier voor de allerjongste wielrenners. Cyclocross Vorselaar organiseerde reeds voor de zesde keer een jeugdinitiatie veldrijden voor jonge crossers. Er daagden uiteindelijk een negentigtal rennertjes op om samen met veldritcorifeeën Bart Wellens, Erwin Vervecken, Arne Daelemans en Peter Van Santvliet de bossen rondom het kasteel van Vorselaar in te duiken.

Provinciale kampioenschappen

“We organiseren al negen jaar onze eigen veldritten in Vorselaar”, weet voorzitter van Cyclocross Vorselaar Geert Wellens. “Sinds zes jaar verbinden we ook deze initiatie jeugdveldrijden aan ons programma. Het is altijd fijn om de jeugd op de fiets te krijgen en ze enkele tips betreffende het crossen mee te geven. Als ze dan uiteindelijk met bijna honderd rennertjes tussen drie en dertien jaar afzakken, kunnen we spreken van een geslaagd evenement voor onze organisatie.” In Vorselaar organiseerde deze crossdelegatie al meerdere malen de provinciale kampioenschappen veldrijden. Zo ook nu zaterdag 14 september. Er vinden kampioenschappen plaats in de Vorselaarse dreef voor amateurs, masters, juniores, elites zonder contract, beloften en de dames. “Meer dan vierhonderd renners zullen hier zaterdag aan de start staan in de verschillende categorieën”, gaat Geert verder. “Neem daarbij nog een dikke duizend supporters en het is duidelijk dat Vorselaar na het Wellens-tijdperk nog steeds cross ademt.”

De allerkleinsten dat extra zetje geven om een bergje op te geraken, dat vind ik het allerplezantste Bart Wellens

Ex-wereldkampioen en uithangbord van de cross in Vorselaar Bart Wellens geniet van de jeugdinitiatie veldrijden op woensdagnamiddag. “Het is superplezant om met die ‘mannekes’ bezig te zijn”, bevestigt Bart. “De allerkleinsten die je dan een zetje kan geven om een bergje op te geraken op ons parcours, dat vind ik het allerplezantste aan dit evenement.”

Goede doel

Cyclocross Vorselaar hecht er ook belang aan om hun steentje bij te dragen aan het goede doel. Zo wordt de opbrengst die de jeugdinitiatie op woensdag met zich meebrengt volledig geschonken aan GVT Den Troon uit Vorselaar. Een gezinsvervangend tehuis voor 22 personen met een verstandelijke handicap.