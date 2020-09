Jasper Lambrechts (OG Vorselaar): “Trots dat we de enige Antwerpse provinciale ploeg zijn” Jef Tegenbos

17 september 2020

08u38 0 Vorselaar Met de komst van RFC de Liège krijgt Vorselaar zaterdagavond (19.30 uur) in de Croky Cup een ploeg uit eerste nationale over de vloer. De bekroning van een geslaagde bekercampagne. Het is niet de eerste keer dat de geel-zwarten zich laten opmerken in het Belgische bekeravontuur. Al behoren die successen intussen tot de vergeelde geschiedenisboeken.

Vorselaar heeft enkele succesvolle weken achter de rug. In eerste instantie was er de promotie naar eerste provinciale. In de korte voorbereiding kon het zich meten in de Belgische bekercompetitie. Een ideaal alternatief voor de beker van Antwerpen, die was weggevallen.

“Als provinciale ploeg krijg je niet elk seizoen de kans om zo ver in een nationale bekercompetitie mee te draaien”, stelt Jasper Lambrechts. “In de eerste ronde kregen we met Oud-Turnhout een haalbare kaart over de vloer. Maar tegen Beringen en Gosselies, hebben we het zelf afgedwongen. Gosselies speelde met een verjongde ploeg, maar ginder gaan winnen is geen evidentie. Ik ben trots dat we als enige provinciale ploeg zo ver zijn geraakt.”

Verdediging

Jasper Lambrechts is al enkele jaren een vertrouwd gezicht in de basiself van geel-zwart. De voorbije weken vormde hij in de defensie een tandem met Jalil Aladji, die in het tussenseizoen overkwam van VC Herentals.

“In die positie is het belangrijk om goede afspraken te maken. Hoewel we pas enkele weken een duo vormen, is de verstandhouding optimaal. Dat is eveneens van toepassing voor de ganse groep.”

Uitdaging

Met de komst van Luik staat Vorselaar zaterdag voor een zware opgave. Voordeel is dat de Kempenaars ontspannen kunnen spelen.

“Dat er bij Luik enkele profs voetballen zegt genoeg. Het zou heel straf zijn moest dat gegeven niet te merken zijn op het veld. Anderzijds vind ik dat we moeten tonen wat we waard zijn. Met het oog op de competitie is dit een mooie uitdaging. De voorbije dagen is gebleken dat er heel wat belangstelling is. Er mogen maximum 400 toeschouwers de partij bijwonen. Elke ploeg beschikt over 200 tickets. Aan Vorselaarse zijde was de vraag groot. Da’s een heel plezante vaststelling.”