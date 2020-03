Jarenlang misbruik kost opa 10 jaar cel: hij werd betrapt toen hij kleindochter (7) aanrandde in aanhangwagen Jef Van Nooten

18 maart 2020

17u16 3 Vorselaar De 55-jarige man uit Vorselaar De 55-jarige man uit Vorselaar die 14 jaar lang seksueel misbruik heeft gemaakt van zijn eigen kinderen en kleindochter vliegt 10 jaar achter de tralies. Zijn echtgenote krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar voor schuldig verzuim. “Door haar laakbare houding kon de man zijn gang gaan op de (klein)kinderen”, aldus de rechter.

Het jarenlange seksuele misbruik kwam op 6 juli 2018 aan het licht. De man had die dag zijn 7-jarige kleindochter op bezoek. Het meisje ging buiten spelen. Toen ze uit het zicht van haar grootmoeder verdween, ging die een kijkje nemen waar het meisje uithing. Ze betrapte haar echtgenoot terwijl die zich in een afgesloten aanhangwagen op de oprit vergreep aan het 7-jarige meisje. “Het was niet de eerste keer dat de man zijn kleindochter seksueel misbruikte. Dat was al vijf à zeven keer eerder gebeurd”, vertelde openbaar aanklager Catherine Dederen tijdens het proces.

Alcohol

Al snel bleek dat de kleindochter niet het enige slachtoffer was van de man. Hij bleek al 14 jaar lang bezig te zijn. Ook zijn eigen dochters en zoon werden door de man aangerand en verkracht. Zijn dochters waren telkens 14 à 15 jaar oud. Hij gaf hen 5 euro voor wat hij met hen deed. En alcohol, zodat ze wat losser zouden worden. Hij filmde ook de feiten. Wanneer ze ‘te oud’ werden of een vriendje kregen, ging hij over naar de volgende dochter, om uiteindelijk bij zijn kleindochter van 7 jaar te belanden. De man gaf een ‘hoog libido’ op als reden voor het seksuele misbruik. Waarom hij zijn eigen (klein)kinderen koos als slachtoffer? “Dat was de makkelijkste en goedkoopste manier om seks te hebben”, verklaarde hij tijdens het onderzoek.

Verlangens

De rechtbank tilt zwaar aan het seksuele misbruik. “De beklaagde was alleen bezig met de bevrediging van zijn eigen verlangens en behoeften. Hij schond op flagrante wijze het vertrouwen dat zijn kinderen en kleinkind in hem hadden als vader en grootvader”, oordeelde de rechtbank in het vonnis.

Capaciteiten

De 53-jariger echtgenote van de man was op jaren op de hoogte van het seksuele misbruik door de man. Zij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. “Door haar laakbare houding kon de man zijn gang gaan op de kleinkinderen. Er wordt wel rekening gehouden met de beperkte mentale capaciteiten van de vrouw die haar ongenoegen met de gang van zaken uitte, weliswaar op een volkomen onvoldoende wijze”, aldus de rechter.

De vrouw moet zich laten begeleiden om haar weerbaarheid te vergroten.