Jan Bakelants na vierde plaats op BK: “Net niet op het podium frustrerend nadat ik fel geviseerd werd” Hans Fruyt

22 september 2020

23u00 0 Vorselaar Jan Bakelants (34) greep aan het einde van het Belgisch kampioenschap in Anzegem net naast een medaille. Het speerpunt van Circus-Wanty Gobert werd een handvol seconden na kampioen Dries De Bondt, tussen Iljo Keisse en Pieter Serry, vierde. Na een goeie prestatie ietwat frustrerend!

Voor een heldere analyse moet je bij Jan Bakelants zijn. “Eigenaardige koers, van bij de start heel snel, vlug drie man voorop, maar dat was niet belangrijk”, begon de ervaren broodrijder uit Vorselaar. “Op de Muur van Geraardsbergen was er een vrij grote versnelling. Met de belangrijkste mannen van de ploeg waren we daar goed mee. Nadien bleef de koers in gang. Ik merkte dat alle ploegen op elkaar reageerden. Iedereen had schrik om de slag te missen. Voor we in Anzegem aan de lokale ronden begonnen haalden we een gemiddelde van 45 kilometer per uur. Ik besefte dat ik op mijn hoede moest blijven. Want alle ploegen neutraliseerden elkaar. Je voelde dat, indien er een vlucht kwam, het een belangrijke zou zijn.”

Wat gebeurde. Net voor de eerste doortocht aan de finish werd een kopgroep van negentien gevormd. Circus-Wanty Gobert had Xandro Meurisse en Alfdan De Decker mee. “Twee man van ons vond ik niet genoeg”, ging Bakelants verder. “Bij de doortocht aan de streep probeerde ik een gat van honderd meter te dichten. Ter hoogte van Molecule pikte ik, na hard afzien, aan. Ieder team had mannen mee waarop ze durfden gokken. Ik besefte dat het de juiste slag kon zijn. Op een bepaald moment begon Lotto-Soudal in het peloton te achtervolgen. Waardoor Tosh Van der Sande en Jelle Wallays, nochtans twee kanshebbers, voorin niet meer meewerkten.”

Geviseerd

Het peloton keerde niet meer terug. De Decker en Eli Iserbyt gingen voorin overboord. “Ik voelde me geviseerd”, besloot Bakelants. “Het parcours was glooiend, maar niet super lastig. Bij het minste dat ik probeerde zaten ze snel op mijn wiel. In de slotronde probeerde ik iets ter hoogte van Molecule. Het lukte niet. Daarna dichtte Xandro een gaatje op vijf of zes man. Helaas zat ik dan iets te ver. Bij het opdraaien van de Schernaai ging eerst Serry, dan De Bondt. Ik was niet ongerust. Maar Serry viel en De Bondt trok in de verwarring stevig door. Op Tiegemberg besefte ik dat De Bondt gewonnen spel had. Dat ik net niet op het podium geraakte is frustrerend.”