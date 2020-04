Jaarmarktweekend in juni volledig afgeblazen Jurgen Geyselings

22 april 2020

10u20 0 Vorselaar Het traditionele jaarmarktweekend in Vorselaar dat zou plaatsvinden van vrijdag 19 juni tot en met maandag 22 juni wordt door de coronamaatregelen geannuleerd.

Dit jaar dus geen trottinettenkoers, geen jaarmarkt met verenigingen en marktkramers en geen kermis in het centrum van het Kasteeldorp net voor de zomervakantie. Het feestweekend dat dit jaar normaalgezien plaatsvond in het weekend van zondag 21 juni wordt volledig geannuleerd.

“Bij het nemen van deze beslissing hebben wij verschillende overwegingen in acht genomen”, klinkt het bij het lokale bestuur in Vorselaar. “Activiteiten als deze brengen jaarlijks een enorme massa mensen tesamen, het is hier onmogelijk om de social distancing te respecteren. Tevens kunnen een groot deel van de nodige voorbereidingen nu niet plaatsvinden, dan denken we onder meer aan vergaderingen, veiligheidsoverleg en repetities van muziekgroepen.”

“We begrijpen dat dit geen fijn nieuws is, maar hopen op jullie begrip”, gaat het verder. “In 2021 gaan we er weer tegenaan met nog meer goesting en enthousiasme!”