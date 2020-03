In de bib van Vorselaar kan je nu boeken ontlenen via mail of telefoon Jurgen Geyselings

24 maart 2020

15u05 0 Vorselaar Sinds vorige week is men in de bibliotheek van Vorselaar gestart met een afhaalbib. Na reservering van een boek via mail of telefoon kunnen leden van de bib hun boek afhalen door een afspraak te maken met de bibmedewerkers.

De bibliotheek in Vorselaar is gesloten dezer dagen, maar sinds vorige week is men gestart met een afhaalbib. Via de catalogus op vorselaar.bibliotheek.be kunnen leden van de bibliotheek een keuze maken tussen de vele boeken.

Reservatie

Via ‘waar staat het’ kan men controleren of het gewenste item aanwezig is in de bibliotheek. Daarna kan men via een mailtje naar bibliotheek@vorselaar of telefonisch op het nummer 014 50 71 82 een boek reserveren. Door middel van de titel en de auteur van het boek mee te geven kunnen tot maximaal acht boeken per lid ontleend worden.

Afhalen

De bibmedewerkers maken met de ontlener een afspraak om het gereserveerde materiaal te komen ophalen in de bibliotheek. Dit gebeurt conform de coronaregels en alleen. De uitgeleende materialen mogen behouden blijven tot de bibliotheek weer normaal opengaat.

Geen boetes

Het kan dus zijn dat een ontlener met meer dan acht materialen thuis zit, maar hierover hoeft hij zich geen zorgen te maken omdat de uitleentermijn automatisch wordt verlengd tot drie weken nadat de bibliotheek weer opent. De uitleentermijnen van de reeds ontleende materialen worden automatisch verlengd. Er zullen dan ook geen nieuwe boetes volgen.