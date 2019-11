Honderdveertig deelnemers van Rode Kruis-opleiding behaalden hun diploma in Vorselaar en Grobbendonk Vorselaar

07 november 2019

16u58 0 Vorselaar In Vorselaar kregen woensdagavond de deelnemers aan de opleiding van het Rode Kruis hun getuigschrift overhandigd. In totaal behaalden honderveertig cursisten hun einddiploma. Tevens werd de erkenning voor Vorselaar en Grobbendonk als hartveilige gemeenten verlengd.

Het Rode Kruis van Vorselaar en Grobbendonk werkten al langer samen met hun Rode Kruis-afdelingen. Woensdagavond werd deze samenwerking hernieuwd. Vele cursisten van de Rode Kruis-afdeling zakten af naar het gemeentehuis van Vorselaar om er hun verdiende getuigschrift op te halen. Ze volgden de opleiding eerste hulp of een cursus betreffende de werking van EAD-toestellen. De afkorting EAD staat voor ‘geAutomatiseerde Externe Defibrillator’. Het is een draagbaar medisch toestel dat wordt gebruikt om mensenlevens te redden. Een AED-toestel geeft een elektrische schok aan het hart in geval van plots hartfalen.

Tevens verkregen zowel de gemeente Vorselaar als Grobbendonk de verlenging van hun erkenning als hartveilige gemeente door het plaatsen van AED-toestellen op verschillende plaatsen in het dorp, alsook dankzij de deelname van minstens tien procent van het gemeentepersoneel aan de Rode Kruis-opleidingen.