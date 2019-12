Honderd motorcrossers vormen erehaag voor verongelukte Ian (16): “Ga nu maar je beker ophalen op het grote podium” Jef Van Nooten

21 december 2019

13u35 70 Vorselaar Met een ronkende erehaag hebben honderd motorcrossers zaterdag afscheid genomen van de 16-jarige Ian Goormans. Even voordien had al een veelvoud aan mensen de afscheidsplechtigheid bij gewoond. De jongen stierf vorige week na een ongeval met vluchtmisdrijf. “Houd je goed daarboven. Zoals gewoonlijk zullen we naar je moeten opkijken”, klonk het.

De kerk in Vorselaar was zaterdag veel te klein om alle mensen die afscheid wilden nemen van Ian een zitplaats te geven. Terwijl de laatste mensen in de zijgangen en achteraan een plaatsje zochten, weerklonk buiten al het geronk van de eerste crossmotoren die arriveerden om na afloop van de plechtigheid een erehaag te vormen voor Ian. Daarvoor was vanuit MC Lille, de motorcrossclub waar Ian lid was, een oproep gelanceerd. Minstens honderd motorcrossers daagden op voor de erehaag.

Zij stelden zich op terwijl familie en vrienden binnen afscheid name van Ian. “Dit afscheid komt veel te vroeg. Ian werd pas eergisteren 17 jaar. Het moest voor hem allemaal nog beginnen”, vertelde de priester. “De pijn en het verdriet waar we geen woorden voor vinden, gaan hand in hand met kwaadheid. Maar ook met dankbaarheid voor de mooie herinneringen aan Ian. Hij was een geschenk voor ieder van ons.”

De ouders en zus van Ian lieten een brief voorlezen. Daarin vroegen ze zich luidop af waarom dit moest gebeuren. “Je bent geboren als een prachtige jonge man, en ook zo van ons heen gegaan”, klonk het voorts in de brief. “Een man van weinig woorden. Een gebaar en een blik, dat was genoeg voor jou. Je was open gebloeid tot een prachtige jonge man. We zijn zo fier, trots en blij dat wij je ouders en zus mogen zijn. We zeggen geen vaarwel, maar tot later.”

Op het gedachtenisprentje voor Ian komen zijn ouders en zus terug op de waaromvraag. Het antwoord: “Alleen de beste, alleen die met het mooiste hart mogen vroeg naar de hemel gaan. We zijn verdrietig en vinden het natuurlijk niet leuk dat je ons zo vroeg verlaat, maar we begrijpen het nu wel. Dus ga maar lieve schat, ga nu maar naar het grote podium om je beker op te halen van beste zoon, beste broer en beste vriend.”

Ook een grote delegatie van VTI Zandhoven, de school van Ian, woonde de afscheidsplechtigheid bij. “Ian ging graag naar school”, vertelde de priester. “In de eerste plaats voor zijn vrienden. Die konden altijd op hem rekenen.” Enkele van zijn schoolvrienden namen het woord. “Waarom, Waarom? Die vraag spookt de hele tijd door ons hoofd. Wat heeft Ian fout gedaan dat hij zo vroeg van ons wordt weg genomen. Gelukkig hebben we grappige en plezante dingen mee gemaakt in de jaren dat hij geleefd heeft. ‘De lange rosse’ zoals wij hem kenden, had dit jaar al één van zijn favoriete artiesten verloren. Waarom gaan alle goede artiesten dood, vroeg hij. We hadden er geen antwoord op. Ian was een vriend waarop je kon rekenen. Hij had met iedereen een speciale band. Ian, houd je goed daarboven. Zoals gewoonlijk zullen we naar je moeten opkijken.”

Ian Goormans kwam op 14 december om het leven bij een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf. De 21-jarige bestuurder uit Grobbendonk mocht op dat moment niet rijden, legde een positieve drugstest af èn had alcohol gedronken. De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd.

