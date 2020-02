Guido Belcanto headliner op Na Fir Bolg Jurgen Geyselings

24 februari 2020

21u08 7 Vorselaar Het folk-, kleinkunst- en rockfestival Na Fir Bolg heeft een nieuwe naam toegevoegd aan de affiche van dit jaar. Na 2015 en 2017 zakt Guido Belcanto op vrijdag 3 juli voor de derde keer af naar Sassenhout in Vorselaar.

De opvallende verschijning, zo kunnen we Guido Belcanto toch noemen, staat al dertig jaar op de planken. Daarom verscheen vorig jaar een compilatie album met Belcanto’s grootste nummers, vergeten parels en onuitgebrachte songs. “Een muzikale schatkamer zal haar deuren openen die zelfs de meest doorwinterde fans met verstomming zal slaan,” klinkt het bij de organisatie van Na Fir Bolg. Aan het nieuwe album werd een tournee gekoppeld met zijn band ‘het Broederschap’.

Een oudere artiest die nog fier overeind staat en geen karikatuur van zichzelf is geworden, zo iemand wil ik zijn Guido Belcanto

Belcanto mag dan 65 jaar zijn geworden, geen haar in zijn weelderige haardos denkt eraan om een punt te zetten achter zijn 'neverending tour de chant’. “Het allermooiste wat je op een podium kan zien is een veteraan die het nog kan, een oudere artiest die nog fier overeind staat en geen karikatuur van zichzelf is geworden. Zo iemand wil ik zijn”, wist Belcanto ooit te zeggen.

Vorige jaren uitverkocht

De vorige jaren was Na Fir Bolg telkens uitverkocht, zo’n 12.000 mensen wisten tijdens het festivalweekend de weg te vinden naar het festivalterrein aan Sassenhout in Vorselaar. Na Fir Bolg vindt dit jaar plaats op 3, 4 en 5 juli. Eerder kondigde het festival de komst van Raymond van het Groenewoud, Laïs, Ertebrekers, Sioen en nog vele anderen aan. Tickets voor zijn verkrijgbaar via www.nafirbolg.be.