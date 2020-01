Groep wielertoeristen komt ten val: fietser loopt hoofdwonde op Wouter Demuynck

19 januari 2020

16u12 0

Op Heiken in Vorselaar is zondagochtend een groep wielertoeristen ten val gekomen op een glad wegdek. Eén fietser werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. De man was in aanraking gekomen met de schijfremmen van de fiets van één zijn wielervrienden.