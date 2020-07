Gezocht: ‘duurzame helden’ in Vorselaar Jurgen Geyselings

12u57 1 Vorselaar In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente gaat de gemeente Vorselaar met een stemming op zoek naar ‘duurzame helden’. Dat zijn inwoners die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor hun medemens of voor het klimaat.

“Ken je zelf iemand die tijdens de corona-epidemie initiatief nam om de medemens of het klimaat te helpen?”, klinkt het. “Of weet je iemand die het voorbije jaar de thema's armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid of mondiale samenwerking ter harte droeg? Twijfel dan niet en geef een naam door voor 5 augustus. Ook een vereniging of een groep mensen kan in aanmerking komen.”

Via communicatie@vorselaar.be kunnen de voorstellen ingediend worden. Alle namen worden verzameld en begin augustus kan er online gestemd worden. De personen of verenigingen met de meeste stemmen worden, als ze dat zelf willen uiteraard, hét uithangbord van Vorselaar als duurzame en solidaire gemeente.

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met de steun van de Vlaamse Overheid, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de federale overheid, de Europese Commissie en Platforma.