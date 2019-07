Gemeentemedewerkers schenken meer dan vijfduizend euro aan het goede doel Jurgen Geyselings

17 juli 2019

19u35 5 Vorselaar Elk jaar organiseren de personeelsleden van een ander gemeentebestuur uit de provincie Antwerpen een afterwork-ambtenarenbal waarop alle ambtenaren welkom zijn. De collega’s komen die avond langs om de beentjes los te schudden op leuke muziek en de talrijke medewerkers op een andere manier te leren kennen. De opbrengst van de leuke avond bedroeg dit jaar 5 300 euro en ging naar Feestvarken vzw, een organisatie die kinderen in armoede een hart onder de riem steekt.

Dit jaar was het de beurt aan de personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Vorselaar om op 16 mei het ambtenarenbal in elkaar te knutselen. Het werd een leuke discoparty met vele ambtenaren uit alle hoeken van de provincie Antwerpen en ver buiten de provinciegrenzen.

De organiserende werkgroep van het ambtenarenbal besliste om de opbrengst van het feest aan een goed doel te doneren en koos ervoor om de som van 5 300 euro te schenken aan Feestvarken vzw. Feestvarken is een organisatie die kinderen in armoede een fijne verjaardag wil bezorgen. Ze geven deze kinderen, via het ocmw en de ouders, een pakket om een gloednieuw cadeau te ontvangen. Tevens helpt de vzw bij het uitdelen van een leuke traktatie in de klas en zorgt ze dat er ook voor deze kinderen een feest kan plaatsvinden thuis door allerlei benodigdheden te voorzien.