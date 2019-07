Gemeentemedewerkers schenken meer dan 5.000 euro aan het goede doel Jurgen Geyselings

17 juli 2019

19u35 5 Vorselaar Elk jaar organiseren de ambtenaren van een gemeente uit de provincie Antwerpen een afterwork-bal waarop alle collega’s welkom zijn. Dit jaar was het aan Vorselaar. De opbrengst, 5.300 euro ging naar Feestvarken vzw, een organisatie die kinderen in armoede een leuk verjaardagsfeest bezorgt.

De gemeente en het OCMW van Vorselaar knutselde dit jaar op 16 mei het ambtenarenbal in elkaar. Het werd een leuke discoparty met vele ambtenaren uit alle hoeken van de provincie Antwerpen en daarbuiten.

De organisatoren beslisten om de opbrengst van het feest te doneren aan vwz Feestvarken. Dat is een organisatie die kinderen in armoede een fijne verjaardag wil bezorgen. Ze geven de kinderen, via het OCMW en de ouders, een pakket om een gloednieuw cadeau te ontvangen. Tevens helpt de vzw bij het uitdelen van een leuke traktatie in de klas.