Geen Na Fir Bolg dit weekend, organisator Luc Janssens likt wonden: “Normaal staan we op volle weide, nu is ze leeg” Jurgen Geyselings

02 juli 2020

09u31 4 Vorselaar Na Fir Bolg-organisator Luc Janssens gaat een stil weekend tegemoet. Normaalgezien had het festival plaatsgevonden aan het Sassenhout in Vorselaar. Nu dat niet kan, is dat voor hem een bittere pil. “Ik ga een goeie Westmalle Tripel drinken en hopen dat ik het weekend overleef”, zegt hij.

Net zoals alle andere festivals in ons land zal ook het Na Fir Bolg-festival in Vorselaar dit jaar niet plaatsvinden. Om hun talrijke bezoekers niet in de kou te laten staan heeft de organisatie een tuinconcert gepland met Steve Bailey XL dat op zaterdag 4 juli exclusief te bekijken is op de Facebookpagina van Na Fir Bolg. Vanaf 20 uur kunnen de festivalliefhebbers in hun eigen tent of tuin het concert volgen met een bijhorende Westmalle Trippel of Guinnes. Organisator Luc Janssens heeft veel hartzeer, maar is ondertussen met volle moed aan de voorbereiding van het festival in 2021 begonnen.

Het festival zien afgelast worden, wat doet dat met jou?

“De beslissing om het festival af te gelasten was eigenlijk simpel, want die werd in onze plaats genomen. De overheid heeft terecht besloten om geen festivals toe te staan, maar dat maakt het niet makkelijker. Het heeft lang geduurd voordat de definitieve beslissing er kwam, en dan is het toch wel een beetje hard. Dat was drie maanden geleden. Nu het festivalweekend voor de deur staat, komt het besef... Vandaag zouden we op een wei staan vol met mensen, tenten en fantastische vrijwilligers en plezier. En nu staan we op een wei die leeg is en dat is bittere pil.”

Hoe ga je het komende weekend doorbrengen?

“Ik weet het niet, een goede Westmalle Tripel drinken en hopen dat ik het weekend overleef. Ondertussen zijn we bezig met ons voor te bereiden op de wellicht strenge hygiënische maatregelen voor volgend jaar. Zo zijn er extra handwasposten gemaakt die dit jaar ook door de Chiro gebruikt gaan worden. Verder worden er in eigen beheer volautomatische glazenwasstraten gemaakt.”

Wat met de reeds verkochte tickets?

“De meeste mensen zetten hun ticket om naar volgend jaar. Wij kunnen de tickets terugbetalen als het moet, maar nog geen 5 procent van de tickethouders vraagt z’n geld terug. Nu zou het de 26ste editie van Na Fir Bolg zijn geweest. Op 2, 3 en 4 juli 2021 zal het 26bis of zoiets zijn, we weten het niet. Maar niet editie 27.”

Hoe zal de affiche van Na Fir Bolg er volgend jaar uitzien?

“Voor 90 procent zal de affiche hetzelfde zijn als die van dit jaar en die 10 procent die overblijft, maken we nog beter. We hebben meer aanbod gekregen. Voor de artiesten is het nu een moeilijke tijd en we hebben al diverse gesprekken gevoerd om de affiche komend jaar nog beter te maken. We hadden al een publicatieschema opgesteld voor dit jaar, daarom gaan we in april of mei van volgend jaar verder met de bekendmaking van artiesten.”

De collega’s van Tomorrowland praten al over een derde weekend. Hoe denk jij daarover?

“Eén weekend is meer dan genoeg voor ons en de vrijwilligers. Verder vind ik dat je geen weekends moet innemen van andere festivals. Iedereen heeft kosten gemaakt en die moet je volgend jaar zien te recupereren. Een extra weekend aan je festival willen plakken, zoals Tomorrowland, is niet fair ten opzichte van andere festivals.”