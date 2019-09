Gebroeders Wellens zetten hun schouders onder de Provinciale kampioenschappen veldrijden in Vorselaar Jurgen Geyselings

14 september 2019

15u09 0 Vorselaar Vorselaar stond op zaterdag 14 september volledig in het teken van de cyclocross. Onder leiding van de gebroeders Geert en Bart Wellens organiseerde Cyclocross Vorselaar er hun jaarlijkse veldritwedstrijden. De ganse dag dokkerden er renners door de Vorselaarse dreef aan het kasteel. In enkele van de categorieën die aan de slag gingen, streden de veldrijders er voor de provinciale titels.

Na de initiatie veldrijden die op woensdag bijna honderd jeugdige veldrijdertjes richting de bossen aan de dreef in Vorselaar leidde, was het op zaterdag tijd voor het echte werk. Meer dan vierhonderd renners, verdeeld over zeven verschillende wedstrijden kwamen aan de start van De Grote Prijs Heylen Vastgoed, ook wel bekend als de cyclocross in de Vorselaarse Dreef. De Masters A, B, C en D streden er net als de nieuwelingen, junioren, U23 en Elites zonder contracten voor de provinciale titel. Ook bij de dames werd er in verschillende leeftijdscategorieën gestreden voor de Antwerpse titel.

De organisatie van de veldritten in Vorselaar zijn in handen van Cyclocross Vorselaar, een bende kameraden met een hart voor de koers en in het bijzonder het veldrijden. Veldritlegende Bart Wellens maakt deel uit van deze bende, maar het is zijn broer die de drijvende kracht achter het evenement is.“Het was een hectische week, met tussendoor een succesvolle jeugdinitiatie veldrijden”, vertelt voorzitter Geert Wellens. “We hebben met de ganse bende van Cyclocross Vorselaar een hele week gewerkt aan de opbouw van het parcours van onze veldrit. En af en toe werd er na het harde labeur, zoals het hoort in het veldrijden, gezellig een pintje gedronken met de kameraden onder elkaar.”

Onder een stralende najaarszon zakte het publiek talrijk af richting het kastelendorp. Langsheen het parcours, in de bossen, aan de aankomstzone in de dreef en in en rond de publiekstent was de sfeer opperbest. Reeds vanaf vrijdagavond stonden er al mobilhomes opgesteld in de buurt van het parcours. Het waren dan wel niet de ‘Van Aertsen’ of ‘Van Der Poels’ die rondreden in Vorselaar, maar de talrijke deelnemers aan de veldritten hadden aan professioneel materiaal geen gebrek, zoveel was duidelijk.