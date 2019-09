Foodtruckfestival ‘Lekker op de Met’ in Vorselaar focust op lokale gerechten en artiesten uit eigen dorp Jurgen Geyselings

05 september 2019

11u10 0 Vorselaar Zaterdag staat het marktplein van Vorselaar weer in het teken van foodtruckfestival ‘Lekker op de Met’. Het sfeervolle foodtruckfestival vindt dit weekend voor de derde keer plaats in het centrum van Vorselaar. Bezoekers worden er verwend met prachtige gerechtjes, leuke drankjes en een mooi streepje muziek.

“We hebben iets ongelooflijk groots aan te kondigen”, gaf de organisatie aan op haar Facebookpagina. “Wij gaan met ‘Lekker op de Met’ voor het lokale talent en ook wat betreft de animatie. We hebben dan ook meteen 2 headliners aan te kondigen voor nu zaterdag. In de namiddag wordt de muziek verzorgt door één van de bewoners van De Troon aan Sassenhout en ‘s avonds staat er een optreden van onze eigen Pale Boys gepland.”

Gedurende de namiddag zullen de bezoekers van het foodtruckfestival kunnen genieten van een DJ sessie van één van de bewoners van De Troon aan Sassenhout. De line-up van deze sessie zal vooral bestaan uit schlagers en meezingers. De Troon is een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke beperking. Het foodtruckfestival wordt later op de avond afgesloten met een optreden van de Pale Boys, gekend in Vorselaar voor hun leuke akoestische muziek.

Ook met het eten en drinken zet de organisatie in op mensen van eigen bodem. Zo komen onder andere de heren van Vorselazarus met een prachtig aanbod aan bieren, brengt Wijnbar Salute een ongezien aanbod kwaliteitswijnen en zorgt ILS-events voor heerlijke burgers. Allemaal Vorselaarse ondernemers die het beste vanzichzelf geven gedurende Lekker op de Met. Verder maakt ook Dinnerroom met heerlijke spekpatatjes zijn opwachting, net als Op Bruno’s Wijze en Smaakmakers die hun kroketjes en vlees zullen bereiden met behulp van het Vorselaarse bier 2290.

Tussen 15 uur en 17 uur brengt een zotte clown een bezoek aan ‘Lekker op de Met’ en om 17 uur kunnen de kleine en grote kinderen zich ten volle uitleven gedurende een workshop djembé. Het Foodtruckfestival vindt zaterdag plaats op het marktplein van Vorselaar en zet zijn deuren open voor de bezoekers van 14 uur tot 22 uur.