Filip Kowlier zakt in juli met zijn groep ‘Ertebrekers’ af naar het Na Fir Bolg Festival in Vorselaar Jurgen Geyselings

09 december 2019

Folk, Kleinkunst en Rockfestival Na Fir Bolg uit Vorselaar kwam dit weekend naar buiten met de allereerste namen voor hun festival dat komend jaar in het weekend van 3, 4 en 5 juli plaatsvindt. Meest opvallende naam in het gezelschap is Ertebrekers van West-Vlaams rap-icoon Filip Kowlier.

Na Fir Bolg, het Vorselaarse muziekfestival voor jong en oud, kwam in het weekend met enkele namen naar buiten voor hun editie die komende zomer plaatsvindt. Op de Facebookpagina van het festival verscheen op sinterklaasdag de boodschap ‘Sinterklaas kapoentje...’ en niet veel later kwam de organisatie op de proppen met enkele bands die het podium in Vorselaar mogen betreden in 2020. Stash, Ertebrekers en Heidevolk zijn de gelukkigen.

Filip Kowlier

Ertebrekers is misschien wel de bekendste van de drie namen die het festival aankondigde. Het is een Belgische band waarin Filip Kowlier de hoofdrol speelt. De groep zingt en rapt in het West-Vlaams. Ertebrekers werd opgericht in 2015 een scoorde een jaar later een hiet met ‘De zji’, West-Vlaams voor ‘de zee’. Heidevolk is een Nederlandse band uit Gelderland die Folk- en viking metal muziek brengen. De derde naam op de affiche van Na Fir Bolg 2020 is Stash met frontman Gunther Verspecht. Stash is vooral bekend van hun grote hit Sadness, waarmee ze begin deze eeuw maandenlang aan de top van de hitparade stonden. Stash stond in het verleden ook al op het podium van Werchter.

Het Na Fir Bolg festival vindt in 2020 plaats in het weekend van 3, 4 en 5 juli op het festivalterrein aan Sassenhout in Vorselaar. De organisatie laat weten de komende weken met nieuwe namen naar buiten te komen voor het Folk- Kleinkunst en Rockfestival.