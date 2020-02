Even ongerustheid over wit poeder in wagen van Bpost: geen bombrief, wel schuim van brandblusser Wouter Demuynck

21 februari 2020

17u05 0 Vorselaar In de laadruimte van een wagen van Bpost, die door de Molenstraat in Vorselaar reed, was vrijdagvoormiddag een knal te horen. Aangezien er overal wit poeder lag werd er eerst gedacht aan een verdacht pakket of een bombrief, maar het bleek om vals alarm te gaan.

Even later werd duidelijk dat een stapel pakketten was omgevallen en zo tegen de brandblusser in de wagen was terechtgekomen. Daardoor was het schuim van de brandblusser op de brieven en pakketten terechtgekomen.