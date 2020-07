Erfgoedapp en vernieuwde infoborden zetten rijke geschiedenis van het Kasteeldorp in de kijker Jurgen Geyselings

14 juli 2020

16u11 0 Vorselaar In Vorselaar worden de erfgoedborden vernieuwd en wordt een heuse erfgoedapp in het leven geroepen. Door toedoen van de coronathuisblijvers en de In Vorselaar worden de erfgoedborden vernieuwd en wordt een heuse erfgoedapp in het leven geroepen. Door toedoen van de coronathuisblijvers en de lancering van toerisme Neteland verwacht schepen van Toerisme Jos Bouly een stijgende interesse in de Vorselaarse erfgoedgeschiedenis.

In Vorselaar zet men de rijke geschiedenis van het dorp extra in de kijker door de bestaande erfgoedborden verspreid over de ganse gemeente een opfrisbeurt te geven en er een digitale extra aan toe te voegen door middel van een erfgoedapp. “Het erfgoed of de geschiedenis van een dorp of regio verdienen een zichtbare plaats voor wie er passeert, woont of op bezoek komt”, vertelt Jos Bouly, schepen van Toerisme in het Kasteeldorp. “Zo werden er de afgelopen jaren al een dertiental erfgoedborden geplaatst die het erfgoedverhaal van Vorselaar vertellen.”

Stijgende interesse

Met zijn Kasteel, de Kaak, het klooster en haar congregatie die dit jaar 200 jaar bestaat, de diamantnijverheid, de vele kapelletjes, de Schranshoeve waar Kardinaal Van Roey zijn jeugd doorbracht en zijn talrijke sportkampioenen heeft Vorselaar een schat aan geschiedenis in zijn rangen. Erfgoed is uiteraard blijvend, maar de mogelijkheden en technieken om over erfgoed te communiceren zijn verruimd en bovendien verwacht men in Vorselaar door de lancering van toerisme Neteland een stijgende interesse in vakantie in eigen streek.

Digitale toer op

“Enerzijds worden alle bestaande erfgoedborden vernieuwd en komen er enkele borden bij. Er komt een bord aan het geboortehuis van Kardinaal Van Roey in de Lepelstraat, aan ‘Huis Van Bockstal’ op de Markt, aan het kerkhof komt een bordje over beeldhouwer George Minne”, verduidelijkt Bouly. “Anderzijds gaan we ook de digitale toer op met een heuse erfgoedapp. Deze app, die je gratis kan downloaden, wijst je de weg door het erfgoedlandschap van Vorselaar. Het is een eerste stap in de nieuwe communicatie over erfgoed. Op elk bestaand erfgoedbord komt een verwijzing naar de app waarin je extra digitale info vindt over het bijhorend erfgoedobject.”

De vernieuwde erfgoedborden werden mee mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van Kempens Karakter en de input van Vorselaarse verenigingen en deskundigen.