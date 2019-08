Gesponsorde inhoud Eerste hulp bij zomerkilo’s: tips van de professional Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Proti Balance Bent u nog aan het nagenieten van een zomer vol lekkere cocktails op zonovergoten terrasjes met tapas, ijsjes en ander lekkers? U bent niet alleen. Toch eist al dat zomers geluk ook een tol: vervelende zomerkilo’s die je maar moeilijk kwijtgeraakt. Wij vroegen hulp aan een professionele voedingscoach.

Het fenomeen van de zomerkilo’s is voor iedereen die van zomers genot houdt een uitdaging. Van de vele terrasjes, etentjes en ander zomers vertier kom je aan. “Het beste dat je kan doen is er na de zomer meteen invliegen en die extra kilo’s te lijf gaan”, zegt Natacha Van den Broeck van Proti Balance, gespecialiseerd in duurzaam gewichtsverlies. “Hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het wordt om terug naar je oude gewicht te gaan”. Dit zijn de 5 tips van Natacha:

1. “Eerst en vooral: doe het voor jezelf. Jij verdient het om je goed in je vel te voelen en dat moet je grootste motivator zijn. En wanneer je je fit en gezond voelt, straal je dit af op je omgeving!”

2. “Stop met uitstellen. Wacht niet tot er geen feestje meer gepland staat en stel niet uit tot na dat weekendje met vrienden. Een gezonde levensstijl is perfect te combineren met een sociaal leven, mits enkele correct onderbouwde tips. Uit ervaring weet ik dat mensen soms jaren wachten om de stap te zetten naar een professioneel begeleid dieet. Achteraf hoor ik dan telkens de retorische vraag waarom ze die stap niet eerder gezet hebben.”

3. “Niet iedereen hoeft een strikt dieet te volgen, elke persoon is anders. Werk op je eigen tempo en laat je niet leiden door onhaalbare doelstellingen. Laat een professionele begeleider kleinere en haalbare tussendoelstellingen uitwerken die beter op jouw levensstijl afgestemd zijn. Zo blijf je gemotiveerd.”

4. “De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Een deugddoende vakantie, een trouwfeest of een etentje met vrienden? Jouw voedingscoach weet raad. Met een resetpakket of met andere specifieke oplossingen kan je op korte tijd toch ook vlot 1 tot 2 kilogram verliezen. Het belangrijkste is om die uitspattingen in te plannen met jouw voedingscoach.”

5. “Dé belangrijkste tip? Laat je professioneel begeleiden. Met twee sta je sterker dan alleen. Een persoonlijke voedingscoach met kennis van zaken begeleidt je, volgt je op en staat voor je klaar bij moeilijkere momenten. Dit leidt tot duurzame resultaten en voorkomt problemen door gebrek aan herkenning van allerlei signalen van je lichaam.”

Natacha biedt als professionele voedingscoach bij Proti Balance telkens een begeleiding aan op maat van de patiënt. “Ik werk met proteïnedieten. Veel mensen denken dat je in een proteïnedieet niets meer kan eten en dat je dag bestaat uit shakes drinken. Maar dat is helemaal achterhaald. Voor elke persoon is de situatie anders en de begeleiding variëert dan ook sterk”, zegt ze. Natacha begeleidt met Proti Balance zowel mannen als vrouwen die voor gewichtsverlies willen gaan op een verantwoorde, gezonde manier. Wie meer informatie wilt over de aanpak van Natacha en Proti Balance, kan terecht op de website www.proti-balance.be.