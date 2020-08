Een kleine 20 jaar na haar moeder is Lia Verbeeck (51) de nieuwe uitbaatster van Café Den Engel: ‘Ik treed een beetje in de voetsporen van mijn moeder, die hier met veel plezier achter de toog stond.’ Jurgen Geyselings

25 augustus 2020

18u42 0 Vorselaar Met Lia Verbeeck kent café Den Engel, gelegen onder de kerktoren van Vorselaar, sinds een tiental dagen een nieuwe uitbaatster. Lia is geen vreemde vogel voor de zaak, rond de eeuwwisseling was het haar moeder die verschillende jaren de zaak draaiende hield.

In het centrum van Vorselaar, vlakbij de kerk is sinds kort het welbekende café ‘Den Engel’ terug geopend. Nadat de vorige uitbaters er rond nieuwjaar de brui aangaven na een faillissement stond de zaak een dik half jaar leeg, tot Lia Verbeeck (51) op 14 augustus de deuren van het café terug openzwierde. “Ik werkte reeds op vele plaatsen in verschillende horecazaken en vond de tijd rijp om op eigen benen te staan”, vertelt ze. “Ik zag al langer dat de zaak leeg stond en wachtte de lockdown af om actie te ondernemen. Zo zette ik op 14 augustus de stap en mag ik me cafébazin bij ‘Den Engel’ noemen.”

Horeca-bloed

Den Engel is een begrip in het Vorselaarse horeca-wereldje, een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Vorselaar. Bij een lekker biertje, een koffie of een cava slaan de klanten een babbeltje over het dagelijkse leven. De zaak bestaat al vele jaren en laat nu net één van de ex-uitbaters van het café de moeder van Lia Verbeeck zijn. “Mijn moeder stond hier een twintigtal jaar geleden als waardin achter de toog, in de tijd dat Bart Wellens de plak zwaaide in het veldrijden. Destijds sprong ik moeder meermaals bij in het café”, vertelt Lia. “Ik stap dus eigenlijk een beetje in haar voetsporen en zij in de mijne. Dagelijks komt ze hier langs in de zaak om een handje toe te steken en natuurlijk om een babbeltje te slaan met de vele ex-klanten die ze destijds over de vloer kreeg en die nu nog steeds langskomen.” Terwijl we met Lia een babbeltje slaan komt ook haar moeder Renilda Rademaeker (77) aan tafel zitten. “Horeca zit in ons bloed”, vertelt ze. “Ik werk al bijna mijn ganse leven in de horeca. Mijn man zaliger moest het weten dat Lia hier de zaak uitbaat momenteel. Wat zou hij blij zijn! En ikzelf, ik vind het natuurlijk heerlijk om met iedereen die ik nog ken van vroeger een babbeltje te slaan en mijn dochter een handje te helpen waar nodig.”

Feestzaal

Ook de aanpalende feestzaal Den Engel kreeg sinds kort nieuwe uitbaters. “De zaal en het café staan los van elkaar”, vertelt Kristoff Van de Pol, die samen met broer Filip instaat voor de zaal. “We verhuren de zaal voor allerhande feesten, fuiven en vergaderingen. Met onze ervaring in het catering-wereldje bieden we een waaier aan mogelijkheden voor de zaal. Zowel privé-personen als de vele verenigingen in Vorselaar kunnen terecht in de feestzaal.”