Doodrijder 16-jarige Ian onder elektronisch toezicht Toon Verheijen

26 februari 2020

16u16 0 Vorselaar De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding van een 21-jarige man uit Grobbendonk bevestigd. De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding van een 21-jarige man uit Grobbendonk bevestigd. Jonas F. reed op 14 december de 16-jarige Ian Goormans uit Vorselaar dood en pleegde daarna vluchtmisdrijf. De verdachte mag de cel wel verlaten en wordt onder streng elektronisch toezicht geplaatst.

Jonas F. werd op 14 december opgepakt nadat de nacht ervoor de 16-jarige Ian Goormans had aangereden op zijn fiets op de Molenbaan. Het lichaam van Ian werd pas in de loop van de ochtend toevallig gevonden door een trucker die er in de buurt geparkeerd stond. Na een doorgedreven onderzoek slaagde de politie erin de verdachte al snel op te pakken. Ze kregen daarbij hulp van de ouders van de verdachte die de auto van hun zoon ‘s morgens hadden opgemerkt en vragen stelden vanwaar de schade afkomstig was.

De raadkamer heeft de aanhouding van de verdachte bevestigd, maar hij mag de gevangenis wel verlaten. Hij wordt voor de rest van het onderzoek en vermoedelijk tot aan de start van zijn proces onder elektronisch toezicht geplaatst. Het parket ging niet in beroep tegen de beslissing. Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase.