Dienstverlening gemeentehuis start weer op, maar je kan alleen langsgaan op afspraak Jurgen Geyselings

05 mei 2020

14u58 0 Vorselaar De coronamaatregelen worden langzaamaan versoepeld. Zo ook op het gemeentehuis in Vorselaar, waar vanaf volgende maandag enkele diensten terug in werking gaan. Vaak gaat het wel om een aangepaste manier van werken.

Vanaf maandag 11 mei start de dienstverlening in het gemeentehuis van Vorselaar terug op. De balies worden daartegen voorzien van schermen in plexiglas en er wordt enkel op afspraak gewerkt. De diensten op het gemeentehuis proberen zoveel mogelijk telefonisch, via mail of digitaal af te handelen. Via het e-loket kan je nu reeds een afspraak maken voor na 11 mei.

Bevolking en burgerlijke stand

Op de dienst bevolking en burgerlijke stand kunnen afspraken gemaakt worden via bevolking@vorselaar.be of telefonisch via 014 50 11 01. “We maken enkel afspraken voor zaken waarbij de persoon fysiek aanwezig moet zijn”, klinkt het. “Dan denken we aan aanvragen of het afhalen van een eID, kids-ID, rijbewijs, verblijfskaart, paspoort, erkenning, aanvragen huwelijk of nationaliteit enzovoort.”

Grondgebonden diensten

De diensten ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en de technische diensten werkten voor de coronatijden al op afspraak en deze manier van werken blijft ook nu behouden. “Let wel op”, zegt men daar. “Bij onze diensten kan je momenteel enkel terecht voor strikt noodzakelijke afspraken.” Afspraken kunnen gemaakt worden via ro@vorselaar.be of op hetzelfde nummer als hierboven vermeld.

OCMW

Het OCMW van Vorselaar is telefonisch bereikbaar via 014 50 00 21. Op deze dienst werkt men net zoals voor de coronaperiode op afspraak na 11 mei. Ook hier kan men momenteel enkel terecht voor strikt noodzakelijke afspraken.