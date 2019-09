Deze carwash komt naar je toe Jurgen Geyselings

14 september 2019

14u37 110 Vorselaar Uw wagen heeft dringend een wasbeurt nodig, maar u heeft geen tijd of zin? Danny Pauwels uit Vorselaar schiet te hulp. Sinds kort komt hij met zijn ‘Danny’s Mobiele Carwash’ tot aan uw voordeur.

“Het enige dat de klant moet voorzien, is water en elektriciteit”, zegt Danny Pauwels. Hij is buschauffeur en gepassioneerd door auto’s. “Mijn wagen is steeds piekfijn in orde en vaak krijg ik tijdens het poetsen de vraag of ik de auto van een voorbijganger ook eens niet onder handen kan nemen”, vertelt Danny. “Zo is het idee van de mobiele carwash ontstaan. Zo hoop ik van mijn hobby mijn beroep te maken.”

Met zijn hogedrukreiniger, poetsdoek en poetsmiddel komt Danny Pauwels sinds kort langs bij de klant thuis. Ook bedrijven met een klein wagenpark kunnen zich tot Danny’s Mobiele Carwash richten om hun auto’s er als nieuw te laten uitzien.