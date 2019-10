Dealer verstopt drugs in onderbroek maar loopt toch tegen de lamp Jef Van Nooten

14 oktober 2019

18u28 4 Vorselaar De 22-jarige C.G. uit Vorselaar werd in april van dit jaar betrapt met bijna 17 gram speed in zijn onderbroek. Hij riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar voor drugshandel en wapenbezit.

De man werd op 16 april 2019 om 4 uur ‘s ochtends door de politie gecontroleerd in Turnhout. Hij was niet alleen in het bezit van een mes, maar had ook 16,8 gram speed verstopt in zijn onderbroek. Uit zijn gsm-berichten bleek dat hij die drugs even later zou leveren aan een klant. “Volgens C.G. had hij het mes bij zich om vislijnen te maken. Maar op dat uur is dat ongeloofwaardig. Ook nachtvissers zijn dan al lang bezig”, zegt openbaar aanklager Wim Smets.

Het parket tilt zwaar aan de drugshandel en het wapenbezit. Temeer omdat C.G. ondanks zijn jonge leeftijd geen onbekenden is voor het gerecht en zich op het moment van de controle in april nog aan voorwaarden moest houden na een eerdere veroordeling. Volgens het openbaar ministerie heeft de man kansen genoeg gehad en is een celstraf van 1 jaar op zijn plaats. De advocate van C.G. benadrukte dat de man zelf geen drugsdealer is. “Hij moest de drugs alleen gaan leveren. Onder bedreiging en druk van een derde.”

Het vonnis volgt in november.