De Schranshoeve wint VLAM-wedstrijd met steak met streken Jurgen Geyselings

11 oktober 2019

23u13 28 Vorselaar Van 10 tot en 17 oktober loopt in Vlaanderen de ‘Week van de steak-friet’. Het is een actie van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) om dit oervlaams gerecht in de kijker te zetten. Voor de week konden zaken uit alle Vlaamse provincies hun leukste acties indienen. Brasserie De Schranshoeve in Vorselaar kaapte met hun ‘steak met streken’ de Antwerpse hoofdprijs weg.

De Schranshoeve in Vorselaar heeft de leukste actie voor Antwerpen ingediend. Tijdens de Week van de steak-friet serveren ze ‘steak met streken’. Tijdens deze week wordt de zilversteak, een botermals stuk rundsvlees voor twee, extra in de kijker gezet. De leverancier van dit Belgisch stukje vlees is slager Jef Janssens uit Mol-Rauw, de Kempense Streekproduct.be-kampioen. De Zilversteak wordt geserveerd met Postelgras, flinterdunne frietjes van Franken-Agro uit Postel, een rauwkostsalade met tomaatjes uit Hoogstraten en huisgemaakte mayonaise.

Met onze Steak met Streken zijn we uniek in België Maxime Van Opstal

Uniek

Uitbaatster en kok bij De Schranshoeve Maxime Van Opstal is maar al te fier dat ze de hoofdprijs in de provincie Antwerpen wist weg te kapen. “Met ons gerecht zijn we uniek in Vlaanderen”, weet de jonge zaakvoerster. “We zetten al sinds de opening van onze zaak in op typische Vlaamse gerechten, met stuk voor stuk producten uit de streek. Samen met mijn moeder en een van mijn vroegere schoolvriendinnen doen we sinds een drietal jaar ons uiterste best om De Schranshoeve op de culinaire kaart te zetten.”

Na het proeven van de ‘Steak met streken’ kunnen we bevestigen dat dit aardig aan het lukken is. Maxime leerde de kneepjes van het koksvak op de Brugse hotelschool. Op haar twaalfde besloot ze om alles op het koken in te zetten en vertrok ze voor zeven jaar richting de West-Vlaamse hoofdstad om als een volwaardige kokkin naar richting de Kempen af te zakken.

“Op de hotelschool in Brugge leerde ik de basis van het koken, en net dat ietsje meer”, weet de Vorselaarse. “Maar het echte koken, de fijne afwerking, leer je het beste door uren in de keuken door te brengen. We werken met topproducten in onze gerechten, met als uitschieter onze vleeswaren, die we bij slagerij Jef Janssens in Mol halen, bekend van zijn streekproducten die onder andere zelfs te zien waren in de populaire TV-reeks Van vlees en bloed.”