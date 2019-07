De mooiste plekjes van de Kempen vereeuwigd tijdens ‘Zomerschilderdagen’ Jurgen Geyselings

02 juli 2019

18u15 0 Vorselaar Tientallen schilders hebben dinsdag de prachtig gerenoveerde Schapenstal in natuurgebied Schupleer vereeuwigd in hun werk. Dat deden ze in het kader van de ‘Zomerschilderdagen’.

De kunstenaars zetten hun eerste penseelstrepen al rond de klok van tienen dinsdagochtend op doek en de laatste kunstenaars pakten hun spullen in tegen sluitingstijd rond vijf uur. Zowel de kunstenaars als de bezoekers konden in de stal terecht voor een lekker biertje of een frisdrank. ‘Zomerschilderdagen’ is een wekelijks evenement dat door Kempens Karakter op poten werd gezet. Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om te schilderen in open lucht op de mooiste plekjes in de Kempense regio.

De komende weken zijn de kunstenaars onder meer te zien aan de Watermolen van Grobbendonk, het Fort van Kessel en het Begijnhofpark in Herentals.