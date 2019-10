Dagbladhandel Laurisa viert zijn zeventigste verjaardag Jurgen Geyselings

05 oktober 2019

12u15 0 Vorselaar Dagbladhandel Laurisa vierde op zaterdag zijn zeventigjarig bestaan. De krantenwinkel in Vorselaar is ondertussen al aan de derde generatie van dezelfde familie toe. Inge Verachtert baat ondertussen zelf al vijfendertig jaar de zaak uit. “Een feest dat niet onopgemerkt mocht voorbijgaan”, weet de Vorselaarse.

Zoals iedere ochtend was het op zaterdagochtend een gezellige drukte bij dagbladhandel Laurisa aan de Riemenstraat te Vorselaar. Ditmaal was het net iets drukker dan op een andere ochtend, hier had het zeventigjarig bestaan van de krantenwinkel iets mee te maken. Bij de ‘winkel van Jos Van Rooy’, zo staat de zaak gekend in Vorselaar, werden de klanten getrakteerd op een hapje en een drankje. Aan de winkeltoog konden de klanten een gokje wagen naar het gewicht van een geschenkmand die ze dan konden winnen door zo dicht mogelijk bij het gewicht ervan te schatten.

Grootvader Jos van Rooy opende zeventig jaar geleden een krantenwinkel met bijhorende drukkerij in Vorselaar. Het plaatselijke parochieblad, rouwbrieven en geboortekaartjes werden er onder andere gedrukt. “Mijn grootvader begon de krantenwinkel reeds zeventig jaar geleden op de Markt van Vorselaar”, weet Inge Verachtert. “Zelf sta ik ondertussen al vijfendertig jaar in onze dagbladhandel. Ik nam samen met mijn broer de zaak over van mijn moeder, die de zaak dan weer overnam van mijn grootvader. Als klein kind kwam ik al naar de winkel van mijn grootvader, het was telkens weer een plezier om rond te hangen in de winkel voor mij. Ik mag wel stellen dat ik dus het uitbaten van een krantenwinkel met de paplepel meekreeg.”

“Vaak zie ik hier zelfs nog klanten die ook al in mijn grootvader zijn tijd naar de winkel kwamen”, gaat ze verder. “De zaak kreeg een flinke facelift, zo plaatsten we laatst nog nieuwe rekken in de winkel.” De naam van de zaak, Laurisa is een samenstelling van de namen van haar dochters, namelijk Laura en Isabelle. Wie weet is één van deze jonge dames in de toekomst wel de vierde generatie die in Vorselaar de krantenwinkel onder zijn hoede zal hebben.