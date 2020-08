Cyclocross Vorselaar stelt alles in het werk om Provinciale Kampioenschappen in september te laten doorgaan Jurgen Geyselings

21 augustus 2020

10u13 4 Vorselaar De organisatoren van de Cyclocross in Vorselaar stellen momenteel alles in het werk om de wedstrijden in september onder de strenge coronamaatregelen te kunnen laten doorgaan. “Tal van regeltjes dienen nageleefd te worden, maar enkel zo zullen de vele renners hun wedstrijden kunnen afwerken”, klinkt het.

Dat men in Vorselaar weet hoe een cross te organiseren laat geen twijfel bestaan gezien de vele veldritwedstrijden die er in het verleden doorgingen, maar met een organisatie in coronatijden heeft niemand ervaring, dus ook Cyclocross Vorselaar niet. “Vermits we ontzettend vele vragen krijgen over het al dan niet doorgaan van de Cyclocross in Vorselaar op 19 september kunnen we voorlopig meedelen dat het evenement zal doorgaan”, klinkt het bij de organisatie. “Er zijn nog grote vraagtekens, maar de cross zal doorgaan onder strenge voorzorgsmaatregelen”, weet mede-organisator Geert Wellens.

“We vragen uiteraard dan ook het gezond verstand van alle mensen die toch een kijkje komen nemen”, vertelt hij verder. “Er zal geen dj aanwezig zijn en ook geen feesttent. Dit om de mensen, hoe erg het ook is, niet samen te brengen en zo de regels strikt te volgen! We organiseren de cross dit jaar enkel en alleen om onze renners en rensters hun crossplezier te laten beleven, en het liefst van al zonder het grote publiek, iets dat we uiteraard liever anders hadden gezien.” Uiteraard mag iedereen komen kijken naar zijn favoriete renner, maar de organisatie vraagt dat iedereen na het bekijken van de wedstrijd waarin hun renner aan de start staat terug huiswaarts keert en niet blijft rondhangen op het parcours.

Opgelegde maatregelen

Er zijn tal van maatregelen van kracht, zo zijn mondmaskers ten alle tijde verplicht op het terrein, het parcours en de parking. Ook de start- en aankomstzone, de podiumzone en de materiaalzone zijn verboden terrein voor het publiek. Verder zijn er nog tal van regeltjes opgesteld dewelke de organisatie up-to-date houden op hun facebookpagina. “Het zijn heel wat maatregelen”, klinkt het. “Er zullen er nog volgen in een apart bericht begin september, maar beter dit dan geen cross voor onze renners en rensters. De toekomst van het veldrijden en deze mooie sport hangt hier van af. Dus mogen we aan iedereen met aandrang vragen om respect te hebben voor de anderen en voor de opgelegde maatregelen. Zo maken we er een mooie en aangename crossdag van.”