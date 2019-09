Cyclocross Vorselaar schenkt 1.000 euro aan gezinsvervangend tehuis De Troon Jurgen Geyselings

23 september 2019

15u24 0 Vorselaar Tijdens de opendeurdag van gezinsvervangend tehuis (GVT) De Troon in Vorselaar hebben leden van Cyclocross Vorselaar een cheque van 1.000 euro overhandigd. Dat geld werd ingezameld bij de jeugdinitiatie veldrijden op 11 september.

“Dit jaar steunen we voor de vierde keer GVT De Troon”, zegt Geert Wellens van Cyclocross Vorselaar. De Troon is een gezinsvervangend tehuis voor 22 personen met een verstandelijke handicap aan Sassenhout in Vorselaar.

“We kunnen de centen goed gebruiken voor onze snoezelkar”, klinkt het bij GVT De Troon. “Daarmee richten we snoezelruimtes in in het tehuis.”