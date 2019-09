Cultuurraad Vorselaar viert dertigjarig bestaan met tal van evenementen. Vrijdagavond geeft Diamonds on the Rocks het beste van zichzelf op speelplaats. Jurgen Geyselings

03 september 2019

11u37 2 Vorselaar De Cultuurraad in Vorselaar bestaat dit jaar exact 30 jaar en zet in het feestjaar een aantal mooie evenementen op poten in het Kasteeldorp. Nu vrijdag ontvangt Vorselaar Diamonds on the Rocks en verderop het feestjaar van de Vorselaarse Cultuurraad staat Soe Nsuki met haar zaalshow Soetopia, kleinkunstfenomeen Jan De Wilde en een kerstconcert van mannenkoor De Netezonen op het programma.

Aanstaande vrijdag 6 september geeft Diamonds on the Rocks het beste van zichzelf op de speelplaats van het Kardinaal Van Roey Instituut in het centrum van Vorselaar. Deze 7-koppige tributeband neemt het Neil Diamond-repertoire onder de loep. In het begin van de zomer zette de band nog de grote tent in vuur en vlam tijdens het Na Fir Bolg festival in Vorselaar. Vrijdag komen ze dat kunstje nogmaals overdoen in een sfeervolle setting in de Vorselaarse school.

Later dit jaar organiseert de Cultuurraad van Vorselaar nog optredens in evenementenzaal De Dreef van Soe Nsuki en Jan De Wilde. In de kerk van Vorselaar staat een kerstconcert van mannenkoor De Netezonen gepland. Tickets voor het optreden nu vrijdag van Diamonds on the Rocks zijn beschikbaar voor tien euro bij de Vorselaarse horecazaken Cardijn, Den Engel, Sportcafé De Dreef of bij de Cultuurraad uit Vorselaar.