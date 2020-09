Cultuurraad is op zoek naar helpende handen om dorp in kerstsfeer te brengen Jurgen Geyselings

23 september 2020

17u27 0 Vorselaar Om de eindejaarsperiode gezellig in te kleden hoopt de Vorselaarse cultuurraad dit jaar extra krachten aan te trekken. “We hopen zo ons dorp in een vrolijk kerstkleedje te steken en een warme sfeer te creëren”, klinkt het.

Ieder jaar fleurt de Werkgroep Cultuur tijdens de kerstperiode het Vorselaarse dorp op met fraaie kerstornamenten. “Zeker dit jaar willen we hier extra op inzetten”, laat het lokale bestuur weten. “Ten gevolge van de coronatoestand moesten al vele initiatieven wijken. Door het dorpsbeeld in Vorselaar in een vrolijk kerstkleedje te steken, hopen we toch die warme sfeer te creëren. De eindejaarsperiode zal er dit jaar allicht anders uitzien dan de andere jaren.”

De kerstwerkgroep acht het praktisch haalbaar om samen, op een coronaveilige manier, aan de voorbereidingen van de kerstornamenten te werken en doet hiervoor een oproep naar helpende handen. “Heb jij of heeft jouw vereniging zin om mee te werken door een kerstornament te ontwerpen of te versieren? Twijfel niet, alle hulp is meer dan welkom”, klinkt het. “Graag een seintje via cultuur@vorselaar.be of via 014 50 71 25.”

Ook handelszaken, scholen, verenigingen en inwoners die bijzondere versieringen aanbrengen aan hun gevel of tuin of een bijzonder aanbod in de eindejaarsperiode hebben, mogen alle informatie hierover bezorgen tegen 23 november. Dit wordt dan alvast opgenomen in de kersteditie van ‘Info Vorselaar’ en in de ornamentenbrochure.