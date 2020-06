Chauffeur geeft slag in gezicht na opmerking over zijn rijgedrag Jef Van Nooten

22 juni 2020

11u40 2 Vorselaar Een man uit Grobbendonk stond maandagochtend terecht voor verkeersagressie in de Groenstraat in Vorselaar. Hij gaf een buurtbewoner een slag in het gezicht nadat die een opmerking maakte over zijn rijstijl.

Het incident deed zich voor op 28 juni vorig jaar. C.W. uit Grobbendonk reed die dag met zijn auto door de Groenstraat in Vorselaar. “Toen buurtbewoners hem wezen op zijn rijgedrag is hij uitgestapt om de confrontatie aan te gaan”, zegt openbaar aanklager Wim Smets. “Hij is beginnen schelden en heeft één buurtbewoner met de hand in het gezicht geslagen. In plaats van zijn weg gewoon te vervolgen, wilde hij zich fysiek laten gelden.”

Hark

De man beweert dat hij de slag uitdeelde als zelfverdediging. Hij zou eerst een slag hebben gekregen met een hark, maar geen enkele getuige heeft dat gezien. “Dit voorval typeert C.W. Hij verliest zichzelf snel in agressie”, besluit de aanklager.

Celstraf

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 3 maanden. Vonnis op 21 september.