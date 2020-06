Cafetaria van lokaal dienstencentrum Sprankel opent maandag Jurgen Geyselings

18 juni 2020

16u22 0 Vorselaar De cafetaria van het lokaal dienstencentrum Sprankel in Vorselaar opent vanaf maandag opnieuw de deuren. Reserveren is echter noodzakelijk en er staat een limiet op het aantal bezoekers.

Vanaf aanstaande maandag 22 juni is de cafetaria van het lokaal dienstencentrum Sprankel in Vorselaar opnieuw open, van maandag tot en met donderdag, telkens van half tien tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur in de namiddag. Op vrijdag staan de deuren open van 9.30 uur tot 12 uur.

Er werden in de cafetaria een aantal tafels verwijderd en ieder krijgt zijn plaatsje op anderhalve meter afstand van elkaar. De vrijwilligers en medewerkers bij Sprankel zullen gezichtsmaskers dragen. Let op, vooraf telefonisch reserveren via 014 50 71 87 is verplicht en er mogen maximaal 21 personen tegelijk aanwezig zijn. Voorlopig is er nog geen dorpsrestaurant en zijn er nog geen activiteiten mogelijk.