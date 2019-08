Cafetaria sporthal De Dreef krijgt voor tweede maal op amper vijf dagen tijd inbrekers over de vloer Jurgen Geyselings

17 augustus 2019

13u32 0 Vorselaar De cafetaria van Sporthal ‘De Dreef’ aan Oostakker te Vorselaar kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag reeds voor de tweede maal in vijf dagen inbrekers over de vloer. Zaalwachter Schuermans Rudy merkte op zaterdagochtend de inbraak op toen hij enkele geforceerde deuren tegenkwam bij het begin van zijn werkdag. Eerder deze week, van maandag op dinsdag kreeg de cafetaria ook al te maken met een inbraak. Op dinsdag ontvreemden de dieven ongeveer achthonderd euro in de zaak, zaterdag was de buit een pak minder en verdween er amper vijftig euro.

Zaalwachter Schuermans Rudy merkte op zaterdagmorgend bij de start van zijn werkdag in de Vorselaarse sporthal op dat er enkele deuren open stonden en geforceerd waren. “De inbrekers zijn via de nooddeur in de uithoek van de sporthal binnengeraakt”, weet Rudy. “Door de sporthal zijn ze dan via de gang van de kleedkamers tot bij de deur van de cafetaria geraakt. Deze hebben ze op hun beurt opengebroken en zo hebben de daders het geld uit de kassa kunnen ontvreemden.” Rudy geeft aan dat de nooddeur achteraan de sporthal zich in een vergeten en donker hoekje bevindt. “Hier kunnen inbrekers uit het oog van iedereen gerust hun gangetje gaan.” De inbraak moet plaatsgevonden hebben tussen half twee en acht uur vanochtend, aangezien de uitbater van de cafetaria om half twee de deuren sloot en zaalwachter Rudy om acht uur terug op post was.

Op dinsdagmorgend was het Steven Segerinck, uitbater van de cafetaria van sporthal ‘De Dreef’, die ook al een inbraak in de zaak vaststelde. “Het is voor ons en de politie een raadsel hoe de boeven toen binnengeraakt zijn”, vertelt de cafébaas. “We konden nergens een spoor van inbraak vaststellen, enkel het geld uit de kassa en uit de portefeuilles van de garcons bleek verdwenen te zijn. Vandaag is de schade aan de deuren wel duidelijk zichtbaar.”

Bij ons bezoek aan de cafetaria waren de mensen van de gemeentelijke technische dienst uit Vorselaar al volop aan de slag om de beschadigde deuren te herstellen. “Ik ben enorm dankbaar dat ik via onze sportfunctionaris snel op hulp mag rekenen van de mensen bij de gemeente Vorselaar. Hopelijk wordt er in de toekomst werk gemaakt van extra veiligheidsmaatregelen aan de sporthal. Ik denk hier dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van anti-inbraakdeuren”, besluit Steven Segerinck.