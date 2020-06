Brandweer bevrijdt ‘gekneld persoon’ van fiets Jef Van Nooten

23 juni 2020

16u48 3

De brandweer is dinsdag rond 15 uur in allerijl uitgerukt naar de Nieuwstraat in Vorselaar. Volgens de melding zat er een persoon gekneld in een machine. Bij aankomst bleek er iets anders aan de hand. Een fietser was er ten val gekomen met zijn tweewieler. Na de val zat het slachtoffer vast in onderdelen van de fiets. De brandweer heeft de fietser ‘bevrijd’ uit zijn benarde situatie. De fietser raakte gewond.