Bibliotheek Vorselaar sluit vanaf zaterdag noodgedwongen enkele dagen haar deuren Jurgen Geyselings

05 maart 2020

11u06 0 Vorselaar De bibliotheek in de Nieuwstraat in Vorselaar vanaf komende zaterdag enkele dagen gesloten blijven voor het publiek.

Door glaswerken die nodig zijn aan de koepel zal de bib gesloten blijven tot en met woensdagmiddag 11 maart.

Op 11 maart kan iedereen vanaf 14 uur terug terecht in de bibliotheek voor het binnenbrengen of ontlenen van boeken. Gedurende de periode van de glaswerken kunnen boeken nog wel binnengebracht worden via de inleverschuif van de bibliotheek.