Bib heropent maandag: mondmasker aangeraden, maximaal half uur binnen Jurgen Geyselings

04 juni 2020

15u18 0 Vorselaar Net als in alle deelgemeenten van samenwerkingsverband Neteland zal ook de Vorselaarse bibliotheek zijn deuren vanaf volgende week opnieuw openen.

Vanaf maandag 8 juni is iedereen weer welkom in de bibliotheek aan de Nieuwstraat in Vorselaar tijdens de normale openingsuren. Om de veiligheid van zowel de medewerkers als de bezoekers te garanderen gelden enkele richtlijnen.

Wensenlijstje

Er wordt gevraagd om alleen te komen, enkel kinderen jonger dan twaalf mogen vergezeld worden door een volwassene en het bezoek is beperkt tot maximaal een half uurtje. Stel dus vooraf best je wensenlijstje samen aan de hand van de site van de Vorselaarse Bibliotheek, zo hoef je binnen enkel je gewenste materiaal te zoeken. Bij het binnenkomen en buitengaan zal er handgel voorzien zijn en de social distancing is vanzelfsprekend van kracht. Een mondmasker wordt aangeraden.

PC-hoek

De bibliotheek is enkel te bezoeken om materiaal uit te lenen, de leeshoek en koffiehoek blijven net als de toiletten tijdelijk gesloten. Boeken inleveren zal gebeuren via de inleverschuif. Het gebruik van de PC-hoek in de bib is enkel toegankelijk voor een tijdzone van 30 minuten, waarna een medewerker alles zal ontsmetten.