Bestuurster gewond na botsing tegen boom: mogelijk gevolg van mist Jef Van Nooten

21 januari 2020

11u57 0

De bestuurster van een auto is dinsdagochtend rond 7.45 uur gewond geraakt aan Vispluk in Vorselaar. Ter hoogte van het kruispunt met Berkelheide raakte de vrouw van de weg af. Mogelijk speelde de mist daarbij een rol. De auto belandde tegen een boom. Volgens de oproep die bij de hulpdiensten binnen kwam, zat de vrouw gekneld in haar wagen, maar dat bleek niet meer het geval bij aankomst van de brandweer. De bestuurster werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar wagen moest getakeld worden. Door de takelwerken bleef Vispluk tot 9 uur afgesloten voor het verkeer.