Bestuurster belandt met auto in gracht Jef Van Nooten

12 september 2019

10u19 0

De brandweer heeft donderdagochtend de bestuurster van een auto moeten bevrijden aan de Proosthoevebaan in Vorselaar. De bestuurster, een vrouw uit Lichtaart (Kasterlee) heeft zich wellicht in een bocht laten verrassen door het natte wegdek. De auto begon te schuiven, botste tegen een boom en kwam in een gracht naast de weg tot stilstand. Nadat de brandweer de vrouw bevrijd had, werd ze gewond naar het ziekenhuis gebracht.