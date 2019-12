Bestuurder die tiener dood reed, moet in de gevangenis blijven: “Onduidelijk of Ian nog geleefd had zonder het vluchtmisdrijf” Jef Van Nooten

20 december 2019

13u35 142 Vorselaar De 21-jarige bestuurder die vorig weekend De 21-jarige bestuurder die vorig weekend vluchtmisdrijf pleegde nadat hij Ian Goormans (16) uit Vorselaar van de fiets had gemaaid, blijft in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer beslist. De bestuurder testte positief op drugs en verklaarde achteraf ook dat hij gedronken had. Ian Goormans overleefde het ongeval niet. “Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer zonder het vluchtmisdrijf nog gered had kunnen worden”, zegt advocaat Bart Vosters.

Het ongeval gebeurde vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag. De 16-jarige Ian Goormans uit Vorselaar had een gezellige avond achter de rug met zijn vrienden. Toen hij met de fiets huiswaarts keerde, werd hij niet ver van zijn woning aangereden door de 21-jarige J.F. uit Grobbendonk. Die man had slechts een voorlopig rijbewijs dus eigenlijk mocht hij helemaal niet rijden in een weekendnacht. Hij legde bovendien een positieve drugstest af en verklaarde aan de politie dat hij ook alcohol had gedronken.

“Wat de drugs betreft, ging het om beperkte hoeveelheden. Hij had cannabis gerookt”, zegt Bart Vosters, advocaat van de bestuurder. “En de alcohol: mijn cliënt verklaarde dat hij die avond pintjes had gedronken. Hoeveel pintjes dat waren, zal nog moeten blijken uit het onderzoek.”

Snelheid

De bestuurder legde zijn verklaringen pas vele uren na het dodelijke ongeval af, want nadat hij de 16-jarige fietser had aangereden, pleegde hij vluchtmisdrijf. Hij was een vrachtwagenchauffeur die het slachtoffer uiteindelijk ’s ochtends in de bosjes vond. Die zag een fiets met een brandend lampje tussen de bladeren liggen. De bestuurder was na het ongeval met zijn beschadigde wagen naar huis gereden. Toen zijn ouders de schade aan de wagen zagen, zijn ze met J.F. naar de politie gestapt. “Van roekeloos rijgedrag of overdreven snelheid was er volgens mijn cliënt geen sprake”, aldus nog meester Bart Vosters.

De vraag die na het ongeval door het hoofd van de ouders spookte, was ‘wat als…?’. Wat als de bestuurder geen vluchtmisdrijf had gepleegd, maar zich meteen om het slachtoffer had bekommerd? Zou Ian dan nog leven? “Daar is nog geen duidelijkheid over”, zegt Bart Vosters. “Het autopsierapport zit nog niet in het dossier. We weten op dit moment dus nog niet of het slachtoffer op slag dood was, of dat hij mogelijk nog gered had kunnen worden.”

Normaal gezin

De advocaat van bestuurder J.F. had aan de raadkamer gevraagd om de man onder elektronisch toezicht te plaatsen of onder voorwaarden vrij te laten uit de gevangenis. “Het is een jonge gast die uit een normaal gezin komt, werk heeft en nooit eerder iets heeft meegemaakt. Als je dan plots vijf dagen in de gevangenis terecht komt, maakt dat een diepe indruk. Hoe erg dit ongeval ook is voor de nabestaanden, een opsluiting in de gevangenis blijft een uitzonderlijk regime. Voor iemand van die leeftijd en afkomst, is een gevangenis niet de juiste omgeving.”

Toch besliste de raadkamer om de bestuurder in de gevangenis te houden. Als hij daar niet tegen in beroep gaat, is dat minstens voor vier weken.