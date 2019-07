Bart Wellens: “Neem een Wellens zijn koersfiets af en hij valt ter plekke dood” ZOMERREEKS. Hoe zou het zijn met... Jurgen Geyselings

09 juli 2019

09u58 0 Vorselaar 91 overwinningen in totaal, 2 keer Belgisch kampioen, 2 keer wereldkampioen én eindwinst in de Superprestige, Wereldbeker én de GvA Trofee. In de eerste helft van de jaren 2000 konden fans van het veldrijden - zelfs de diehard Sven Nys-supporters - niet rond Bart Wellens. De Vorselaarnaar heeft rust gevonden in zijn thuisdorp met vrouw Nicky en hun kinderen. De cross liet hij echter nooit helemaal los. Tegenwoordig is hij ploegleider bij team Steylaerts-777.

Het leven van ex-wereldkampioen veldrijden Bart Wellens draait nog steeds rond de koersfiets. “Zeven dagen op zeven ben ik bezig met koers”, zegt Bart. “Na het beëindigen van mijn sportieve carrière plande ik in om een jaartje rust te pakken en dan weer aan de slag te gaan. Maar na enkele maanden begon het al te kriebelen en was ik het thuiszitten beu. Ik kreeg de mogelijkheid om te beginnen bij fietsenfabrikant Ridley, waar ik korte tijd aan de slag was. Ondertussen kreeg ik een telefoontje van Christoph Roodhooft of ik geïnteresseerd was om bij hen in het team te stappen. Ik twijfelde geen moment. Vanaf toen ben ik sportief manager bij het kleine broertje van het Corendon Circus-team van de gebroeders Roodhooft, namelijk Steylaerts-777. We zijn met ons team op zeg maar alle fronten aanwezig. Op de weg, in het veld, bij de jeugd maar ook bij de profs en de dames.”

Bart weet zijn dagen na het actieve wielerleven dus perfect te vullen. “Ook op de dagen dat er niet gekoerst wordt, ben ik met het team bezig. Op zulke momenten ben ik volop aan de slag bij de ‘service-cours’ van het team, zeg maar het magazijn. Hier sleutelen we aan fietsen, zorgen we ervoor dat de kledij van de renners in orde is, worden plannen gesmeed voor de toekomst en nog zoveel meer. Je kan stellen dat ‘service-cours’ het hart van een wielerploeg is.”

Bart is ondertussen al enkele jaren met zijn vriendin Nicky Alen gesetteld in zijn geboortedorp Vorselaar. Nicky Alen is de zus van Belgisch voetbalscheidsrechter op het hoogste niveau Bart Alen. Met zijn twee kinderen uit zijn vorige huwelijk en het kind van zijn partner erbij zijn het vaak drukke dagen ten huize Wellens-Alen. Vorselaar, het kasteeldorp genoemd, is een dorp dat hem na aan het hart ligt. Hier groeide Bart op, werd hij veldrijder achter zijn ouderlijk huis en vierde hij samen met vrienden, familie en het hele dorp tal van titels in zijn carrière.

Eén hoogtepunt van zijn carrière kan Wellens niet kiezen: “Alle titels in alle categorieën zijn hoogtepunten. Kiezen is een onmogelijke opdracht.”

Wellens behaalde in zijn carrière twee Belgische titels - plus zeven bij de jeugd- en twee wereldtitels - plus twee bij de jeugd. Ook de regelmatigheidscriteria Superprestige, Wereldbeker en de GVA-trofee staan op zijn palmares.

Bart dankt zijn wielercarriere voor een groot deel aan zijn vader, Lucien Wellens. Lucien, koersfanaat van het eerste uur, kennen we allemaal nog wel van zijn typisch Kempense aanmoedigingen voor zijn zonen Bart en Geert op televisie. Lucien was zelf veldrijder, maar aan het palmares van zijn zoon kan hij niet tippen.

Dezer dagen in de winterperiode is Lucien nog steeds terug te vinden in veldritland. “En in de zomerperiode houdt onze va ervan om op zijn gemakske te gaan vissen”, vertelt Bart. “De familie Wellens en koers, een onafscheidelijke combinatie. Ons moeder misschien net iets minder, zij is blij dat de rust wedergekeerd is na vele jaren van ‘s morgens tot ‘s avonds paraat te staan voor haar twee koersende zonen. Ook mijn broer Geert draait nog steeds mee in het wielerwereldje met zijn vrouwenploeg. Neem een Wellens zijn koersfiets af en hij valt ter plekke dood”, besluit Wellens.