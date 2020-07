Appartementen branden volledig uit in dorpscentrum. Eén man werd met lichte rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis Jurgen Geyselings

31 juli 2020

16u15 8 Vorselaar In het centrum van Vorselaar zijn vrijdagnamiddag twee appartementen volledig uitgebrand, over het derde appartement is nog geen duidelijkheid. Bij de brand werd één man met lichte rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

In Vorselaar zijn vrijdagnamiddag minstens twee appartementen in het dorpscentrum volledig uitgebrand. Het gaat om een gebouw in de Kerkstraat waarin ook zaal Edma zich bevindt. De bewoner van één van de woningen had een pot op het vuur laten staan en zo werd de brand veroorzaakt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen reeds door het dak.

Het vuur sloeg over naar twee andere appartementen in hetzelfde gebouw. Eén man werd met lichte rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. Zeker twee, maar mogelijk drie van de getroffen appartementen zijn onbewoonbaar. De gemeente Vorselaar zorgt voor opvang voor de slachtoffers. Enkele bewoners kunnen voorlopig bij familie terecht. Hoe groot de schade aan de zaal op het gelijkvloers is, moet nog bekeken worden.



