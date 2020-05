72 vrijwilligers dagelijks aan de slag met het maken van mondmaskers in Vorselaar Jurgen Geyselings

16 mei 2020

08u01 0 Vorselaar In Vorselaar daagden de voorbije weken 72 vrijwilligers op om een handje toe te steken bij het maken van mondmaskers. De helpers werken zowel van in hun eigen kot als in een gezamelijk naaiatelier.

Als deelgemeente van samenwerkingsverband Neteland, waar men volop rekent op vrijwilligers, is men ook in Vorselaar volop aan de slag met het maken van mondmaskers. Naast de aangekochte maskers worden er in het ganse Neteland vele mondmaskers gemaakt door dorpelingen die een handje toesteken. De vorige weken daagden er in Vorselaar maar liefst 72 vrijwilligers op om hulp te bieden bij het vele werk dat voor handen is.

Elke weekdag

“De 72 vrijwilligers vervaardigden ondertussen al meer dan drieduizend mondmaskers voor onze gemeente”, vertelt Priscilla Geluykens, schepen van Gezondheidszorg in Vorselaar. “De vrijwilligers, zowel dames als heren, werken ofwel van thuis uit of kunnen elke weekdag langskomen in ons naaiatelier in het Kardinaal van Roey-instituut.”

Topsfeer

In het naaiatelier vinden we zowel mannen als vrouwen die aan de slag zijn met de maskers. “Je hoeft zelfs niet te kunnen naaien om langs te komen”, gaat de schepen verder. “Er zitten in ons team ondertussen ook een deel mannen die stof knippen om een handje toe te steken. Soms zit het hier stampvol en soms dagen er al wel eens wat minder vrijwilligers op, maar over het algemeen is het hier toch een gezellige drukte. We hebben al een flink deel van de maskers af, maar we zijn er nog lang niet. Iedereen is welkom en de sfeer in het naaiatelier is echt top!”

Om de talrijke vrijwilligers in de bloemetjes te zetten voorziet het gemeentebestuur één van de komende dagen een leuke attentie voor iedereen.