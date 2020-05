‘Jakke van Veusseleir’ zorgt voor streepje nostalgie aan woonzorgcentrum Hof Ter Lande Jurgen Geyselings

15 mei 2020

08u46 0 Vorselaar Gisteren ging Jan Vervoort, in zijn thuisdorp ook wel bekend als de ‘Jakke van Veusseleir’, langs aan woonzorgcentrum Hof Ter Lande in Vorselaar om de bewoners een hart onder de riem te steken met enkele liedjes van weleer.

Jan gaat wel vaker langs in woonzorgcentra maar dezer dagen is dat net wat anders. Hij brengt zijn liedjes dan maar buiten. Gisteren was het de beurt aan wzc Hof Ter Lande in Vorselaar. De bewoners genoten vanuit hun raam of op het terras van het optreden.

Amusement

Jan is blij als zijn luisteraars blij zijn. “Mensen plezieren en entertainen, daarvoor doe ik het”, gaat hij verder.

Jakke van Veusseleir

Jan Vervoort, artiestennaam ‘Jakke van Veusseleir’, verdiende zijn sporen in het Vorselaarse verenigingsleven. Momenteel is hij medevoorzitter bij Okra Vorselaar én voorzitter van Wielercomité Vorselaar, organisator van Herman Vanspringels Diamond, de wielerwedstrijd die jammer genoeg door corona afgelast moest worden.