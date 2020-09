‘Beurtelings parkeren’ is in Vorselaar verleden tijd Jurgen Geyselings

04 september 2020

11u09 0 Vorselaar Beurtelings parkeren is in Vorselaar verleden tijd, momenteel worden overal de juiste borden geplaatst zodat steeds aan dezelfde kant van de weg geparkeerd zal worden.

Op het hele grondgebied van Vorselaar wordt de regel van het ‘Beurtelings parkeren’ in de straat afgeschaft. “Beurtelings parkeren zorgde in het verleden vaak voor heel wat ergernis”, laat het lokale bestuur weten. Officieel moet je je wagen op een zogenoemde wisseldag tussen 19.30 uur en 20 uur van kant verplaatsen in de straat. Dit gebeurde soms niet en kon dan tot onveilige situaties leiden.

Parkeren in Vorselaar doe je dus vanaf nu aan een vaste kant van de straat. De juiste borden worden geplaatst en in de politie zal in de beginperiode van de aanpassing een oogje in het zeil houden.