Vorige week corona overleefd, nu viert Elisabeth haar 106de verjaardag: “Veel mensen schatten haar 85"

Poperinge Aviko verankert met nieuwe fabriek in Poperinge: “Goed voor 3,5 miljoen kilogram diepvries­frie­ten per week. Ruim voldoende om iedere Belg wekelijks van een pakje friet te voorzien”

Aardappelverwerker Aviko heeft in Poperinge de modernste frietfabriek van Europa geopend. Dat het bedrijf zich met de bouw van de site in de Hoppestad verankert, is een meerwaarde voor de Westhoek. Heel wat lokale leveranciers, in de eerste plaats landbouwers, kunnen goederen en diensten kwijt aan de fabriek. “Hoewel we een beetje in een uithoek van het land liggen, bevinden we ons wel in het hart van de frietproducerende industrie.”

20:16