Voorzitter Thierry Dailly blij dat RWDM quasi terug corona-vrij is: “Nu iedereen weer snel helemaal fit krijgen”.

De Molenbeekse preses liet een diepe zucht van opluchting toen hij donderdagnamiddag op de hoogte werd gebracht van de test resultaten, die dinsdag waren afgenomen.

“We kunnen terug een wedstrijd in degelijke omstandigheden organiseren. Niks te vroeg met de komst van Westerlo. Alle mensen die bij de organisatie van een wedstrijd betrokken zijn, zijn negatief getest. En dat is goed nieuws. In eerste instantie voor de mensen zelf, want de gezondheid gaat voor alles. Maar ook voor de club, want we kunnen nu terug normaal draaien. Laat ons hopen dat we nu ons deel van die corona-miserie hebben gehad. Ik weet wat het is hoor, want ik heb het in lichte vorm gehad in de eerste golf, maar mijn echtgenote heeft er zes weken onder geleden. Die smerige ziekte wens je niemand toe, zelfs je grootste vijand niet.”