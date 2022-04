Vooruit voert actie tegen tariefverhoging De Lijn: "Onbeperkt openbaar vervoer voor 7 euro per dag”

7 euro

Samen met enkele partijgenoten voerde hij vrijdagochtend actie aan de bushaltes in de Stationsstraat in Turnhout. Hannes Anaf lanceerde meteen ook een voorstel voor onbeperkt openbaar vervoer in België voor 7 euro per dag. “Wie vandaag vanuit Vlaanderen naar de Ardennen wil, moet verschillende tarieven betalen, op verschillende openbare vervoersnetwerken. Nodeloos complex en bovendien ook onbetaalbaar voor gezinnen.”

Combiticket

Met het combiticket van 7 euro per dag dat Vooruit voorstelt, kan je onbeperkt gebruik maken van het volledige openbaar vervoernetwerk in België, dus zowel NMBS, De Lijn, MIVB als TEC. “Een bezoek aan Planckendael of de kust met trein, tram, bus moet simpeler en goedkoper. Met het Combiticket doen we dat. Het is gemakkelijk en betaalbaar. Geen gedoe meer met verschillende tickets én goedkoper dan een uitstap met de auto. Hiermee overtuigen we mensen om bij uitstappen het openbaar vervoer te gebruiken en de wagen te laten staan. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee, en goed voor het toerisme in ons land”, zegt Hannes Anaf.