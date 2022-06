Voor het eerst zelfplukdag in kersenboomgaard

“Na afloop wegen we je pluk en rekenen af. De richtprijs is 6 euro per kilo.” De Calvariestraat is een zijstraat van de drukke Hoogweg. De kersenboomgaard bestaat uit 1.500 bomen. Heel veel uren zon in april en mei zorgen voor heerlijk zoete en dikke kersen. “Na de inspanning voorzien we een rustplek met bar waar de bezoekers even kunnen uitblazen en klinken op de goede oogst. Onze gasten kunnen nog even in de boomgaard rondkuieren of een fotosessie met het gezin doen in het groen. Bedoeling is om een leuke uitstap te hebben voor het gezin en of vrienden.”